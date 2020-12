CoD: Modern Warfare podría tener una versión para PS5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La relación entre PlayStation y Call of Duty ha sido muy cercana en años recientes y con la llegada de PS5 y el debut de Black Ops Cold War en esa consola, se espera que en algún momento esté disponible una versión de Call of Duty: Modern Warfare, título que ha gozado de mucha popularidad y más por su vínculo con Warzone. Pues bien, tal parece que esto podría revelarse pronto según el descubrimiento de un jugador.

De acuerdo con información de ComicBook, una versión de Call of Duty: Modern Warfare podría llegar pronto a PlayStation 5, esto según una captura tomada por un jugador quien mostró al juego en cuestión listado dentro de la interfaz de usuario de la consola. Tal como verás en la imagen, el menú de la consola hace referencia al juego en su versión de PS4, por todos conocida, y a la de PS5 que hasta el momento no ha sido confirmada.

Modern Warfare seen listing a #PS5 version in the console's UI. Next gen update soon?



(credit u/asjonesy99) pic.twitter.com/2qC4b2pzmE