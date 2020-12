Xbox Game Pass: ya puedes jugar Control y más títulos en el servicio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Microsoft anticipó que diciembre sería un mes increíble para los usuarios de Xbox Game Pass. El servicio cerrará el año con novedades muy interesantes para consolas y PC. La buena noticia es que varias de ellas ya están disponibles.

El servicio recibió hoy 7 nuevos títulos que se pueden disfrutar ya sea en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC e incluso en dispositivos móviles con Android. Los grandes añadidos son Control, título de Remedy, así como DOOM Eternal, que por fin está disponible en Xbox Game Pass para PC.

Todos estos juegos llegaron hoy a Xbox Game Pass

Tras varios rumores, esta semana se confirmó la llegada de Control, el juego más reciente de Remedy, a Xbox Game Pass. El título ya está disponible para los jugadores de consolas y usuarios de dispositivos Android.

La otra gran noticia es para los jugadores de PC, que por fin pueden disfrutar toda la acción y brutalidad de DOOM Eternal, FPS que llegó primero a Xbox Game Pass para consolas. Por otro lado, los usuarios de xCloud ya pueden jugar RAGE 2 en móviles.

El resto de las novedades son atractivos indies que incluyen exitosos lanzamientos de hace años, así como títulos de lanzamiento. De entre ellos destacan Haven y VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action. Abajo te dejo la lista completa con los juegos de hoy:

Control ― consolas y Android

DOOM Eternal ― PC

Haven ― consolas y PC

Rage 2 ― Android

Slime Rancher ― Android y consola

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action ― PC

Yes, Your Grace ― consolas, Android y PC

Por otro lado, te recordamos que, a partir de hoy, Bloodstained: Ritual of the Night, Golf With Your Friends, Hyperdot, Ikenfell, Indivisible, ScourgeBringer, The Touryst y Vambrace Cold Soul ya tienen soporte para controles táctiles en dispositivos con Android.

