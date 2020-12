Pokémon GO prepara un épico Día de la Comunidad para cerrar 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

2020 está por terminar y Niantic quiere que la comunidad de Pokémon GO lo celebre. Es por esto que preparó un último Día de la Comunidad para cerrar 2020, el cual promete ser especial y épico.

Por medio de una publicación en su blog, Niantic anunció que el Día de la Comunidad de diciembre se llevará a cabo de las 6:00 AM del 12 de noviembre hasta las 10:00 PM del 13 de diciembre, hora local. Durante este tiempo, los jugadores encontrarán con mayor frecuencia a las criaturas de los anteriores días de la comunidad

Te presentamos la lista de Pokémon a continuación:

Attention, Trainers! We’re excited to announce the dates and details of this year’s two-day December #PokemonGOCommunityDay event, featuring some familiar friends! https://t.co/s3JVRxL3f1 pic.twitter.com/2nV8pcSNhc