RUMOR: ELDEN RING ya está casi terminado y estaría en The Game Awards 2020

Entre los títulos revelados en E3 2019 que más llamaron la atención estaba ELDEN RING, una nueva aventura con el sello característico de FromSoftware. Dado que fue mostrado en dicho evento, se esperaba que supiéramos más sobre él en el futuro cercano o en el peor de los casos, en 2020. Desafortunadamente, tomando en cuenta que ya estamos a diciembre de este año, parece que algunos fans ya se resignaron y creen que no verán nada relacionado con el juego en 2020. Sin embargo, todavía hay una esperanza y pistas sugieren veremos un nuevo trailer de él antes de que termine 2021, ya que el juego estaría casi terminado.

Como en ocasiones anteriores, un nuevo evento hace volar la imaginación de los fans y da esperanzas de que prácticamente cualquier juego se anuncie en él. En algunos eventos previos pistas hacían creer que ELDEN RING estaría presente, pero nunca sucedía. The Game Awards 2020 está a la vuelta de la esquina y al parecer este evento guarda una sorpresa especial para los fans del trabajo de FromSoftware.

Decimos esto porque recientemente el informante de la industria con buen historial en cuanto a anuncios anticipados Imran Khan recientemente insinuó en Twitter que muy pronto podríamos ver más sobre ELDEN RING, ya que según él, hay “pistas razonables” que apuntan a que Bandai Namco revelará un nuevo trailer. En concreto, Khan mencionó que sigue a personal de mercadeo en Twitter que ha hecho retuits de mensajes de The Game Awards 2020 de manera extraña, lo que sugiere que el título será presentado en el evento.

I follow some Bandai Namco marketing people on Twitter who have been retweeting (and in some cases, unretweeting) some TGA stuff in weirdly coy ways.