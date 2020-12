Años después de su estreno, Batman: Arkham Knight consiente a sus jugadores con skins

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Algo extraño e inesperado sucedió hoy: Batman: Arkham Knight, el juego que Rocksteady lanzó en 2015, recibió una nueva sorpresa Se trata de un par atuendos que cualquier dueño del juego puede conseguir.

Por medio de redes sociales, Rockteady informó que ya está disponible una nueva actualización para Batman: Arkham Knight. Se trata de un update que libera un par de atuendos para todos los jugadores.

Se trata de los skins Zur En Arrh y Anime Batman. Ambos son atuendos que llevan años disponibles en el juego, pero que sólo podían ser usado por los jugadores que se registraran en los foros oficiales de Warner Bros. y vincularan su cuenta.

Ahora bien, ¿por qué liberarlo ahora para todos los usuarios? Rocksteady señaló que querían hacer algo para su comunidad, en especial ahora que se acercan las fechas navideñas.

You asked, and we couldn’t help but answer with a little gift just in time for the holiday season. From today, all Batman: Arkham Knight players can access the Zur En Arrh and Anime Batman skins via a free update. pic.twitter.com/6zdKt2ouWC