Pokémon GO: pronto podrás conseguir a Celebi shiny en el juego

Pokémon GO tiene un nuevo evento para sorprender a la comunidad. En esta ocasión se trata de uno basado en la siguiente película de Pokémon. En él tendrás la oportunidad de atrapar a la versión shiny de Celebi.

En su blog, Niantic informó que el 14 de diciembre de 2020 comenzará un nuevo evento basado en Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle, la nueva película de Pokémon. Parte central del evento será una nueva historia de Investigación Especial. Al completarla tendrás la oportunidad de conseguir a Celebi Shiny.

Un punto que llama la atención es que Jessie y James estarán de regreso como parte del evento. De hecho, te ayudarán durante la historia de investigación, además de que podrás encontrarlos volando en su globo de Meowth. Cabe mencionar que tendrán diferentes Pokémon sombríos que los que tuvieron en su primera visita a Pokémon GO.

Por el momento, Niantic no ha mencionado cuándo se irán Jesse y James de Pokémon GO. Te informaremos cuando sepamos más al respecto.

Pikachu explorador llegará a Pokémon GO

Las sorpresas que preparó Niantic no terminan aquí. De hecho, próximamente los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir a Pikachu explorador.

De acuerdo con Niantic, del 14 al 21 de diciembre el Pikachu explorador aparecerá como una criatura salvaje y en Incursiones. Así pues, aprovecha para conseguir a esta criatura especial.

Por otro lado, del 14 al 17 de diciembre aparecerán criaturas relacionadas con Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle. Se trata de Hoothoot, Nuzleaf, Drilbur, Cottonee y Dwebble, quienes aparecerán como criaturas salvajes. Por su parte, Lickitung, Mawile, Flygon y Rufflet estarán en incursiones.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles con iOS y Android. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.