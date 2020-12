Juego gratis: CD Projekt está regalando copias de The Witcher para PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The Witcher se ha convertido en una de las franquicias más importantes y galardonadas de la industria con el paso de los años. Si no has tenido la oportunidad de disfrutarla, te alegrará saber que CD Projekt RED está regalando la primera entrega de la franquicia para PC.

El regalo en cuestión es una copia de The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut, título que incorpora algunas mejoras en las mecánicas de juego, nuevo contenido y varios extras digitales, como la banda sonora y una guía oficial.

Si te interesa iniciar tu aventura en el mundo de Geralt de Rivia, toma en cuenta que la promoción ya está disponible. Únicamente debes cumplir un requisito relacionado con GOG para conseguir tu copia sin costo alguno.

Lo único que debes hacer para conseguir una copia gratuita de The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut es ser usuario de GOG Galaxy. Por si no lo sabes, se trata del cliente de CD Projekt RED para PC.

La aplicación te permite administrar tus juegos de GOG y otras importantes plataformas, como Steam y Epic Games Store, todo desde un mismo lugar. Todos los usuarios que instalen o actualicen el cliente recibirán gratis la primera aventura de Geralt de Rivia.

Si aún no tienes GOG Galaxy, puedes descargarlo e instalarlo desde este enlace. Una vez que inicies sesión verás un banner en la sección de “Reciente” y desde ahí podrás recibir el regalo. The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut aparecerá de manera automática en tu cuenta tras una breve espera.

“Haz clic en el botón de regalos si aceptas recibir noticias, actualizaciones y ofertas de GOG. Después de un tiempo, el juego aparecerá en tu biblioteca de juegos dentro de la aplicación y en tu colección de GOG”, explicó CD Projekt RED.

