Neil Druckmann es el nuevo copresidente de Naughty Dog

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

2020 fue un año importante para Naughty Dog por el lanzamiento de The Last of Us: Part II y el anuncio de la serie de HBO de The Last of Us. Este año histórico también se vio reflejado en cambios administrativos, donde Neil Druckmann fue nombrado como el nuevo copresidente de Naughty Dog.

En un comunicado que se publicó en el sitio oficial del estudio, Evan Wells, presidente de Naughty Dog, anunció que Druckmann fue ascendido. De este modo dejará de ser vicepresidente de la compañía ―el cual ocupó por 3 años ― para codirigir la compañía junto a Wells.

Ya que el puesto de Druckmann quedó vacante, Naughty Dog decidió que fuera ocupado por un par de miembros muy importantes del estudio. Con esto, Alison Mori, hasta hoy directora de operaciones y Christian Gyrling, codirector de programación, se convertirán en los nuevos vicepresidentes de Naughty Dog.

Por si te lo perdiste: Druckmann reconoce crunch en Naughty Dog, pero ya prepara soluciones

“Tenemos un equipo tan increíble en Naughty Dog y ser capaces de trabajar con cada uno de sus miembros es muy significativo, en especial durante estos días. Me siento orgulloso del equipo cuando soy capaz de reconocer sus logros y contribuciones al estudio. ¡Por favor únanse en darles una felicitación enorme!”, explicó.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta decisión? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Naughty Dog.