Cancelan película de Monster Hunter en China por chiste racista

La película de Monster Hunter podría pagar caro el precio de la occidentalización pues un chiste incluido en una de sus escenas ha desatado un escándalo en China, al grado de que el filme fue prohibido en todos los cines de ese país y los jugadores se han volcado hacia Steam para atacar con negativos a Monster Hunter World.

El estreno de la película de Monster Hunter en China, el mercado más grande el mundo, se ha visto empañado luego de que los asistentes a las primeras funciones notaran que en una escena se hace referencia a un chiste norteamericano al cual se la ha dado connotación racista contra las poblaciones asiáticas. De acuerdo con información de Daniel Ahmad, analisra de Niko Partners, la frase usada en el filme está relacionada con el canto "chinese, Japanese, dirty knees, look at these?", el cual se ha usado desde hace décadas en Estados Unidos para burlarse del físico de los asiáticos, en especifico de las mujeres.

Anyway, this is going down about as well as you'd expect in China where it's being linked to the rhyme / phrase "Chinese, Japanese, dirty knees - look at these?" which is considered offensive. pic.twitter.com/pQCFNQ86Je — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 4, 2020

Luego de que el escándalo iniciara en China, los ataques contra el proyecto no se quedaron ahí, sino que apuntaron hacia Capcom al grado de que la compañía tuvo que emitir un comunicado en el que informa que no tiene nada que ver con la producción de la película, pero asegura que está investigando lo sucedido pues, después de todo, se trata de su IP más exitosa en la actualidad.

Asimismo, los usuarios chinos de Steam no tardaron en expresar su descontento a través de negativos para Monster Hunter World, situación que no pinta nada bien, en especial porque el tipo de propuesta que maneja el juego y su disponibilidad en PC han sido ideales para tener presencia en ese mercado.

Meanwhile on the Monster Hunter World (Steam) review page.



The movie is also getting a lot of negative reviews on Chinese movie sites like Douban too. Its rating has dropped a lot over the past few hours. pic.twitter.com/K82zB3zfxt — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 4, 2020

Hasta el momento, los encargados de la producción no han dicho nada al respecto, y las dudas siguen surgiendo, tanto por la falta de tacto respecto a este tipo de contenido y la recepción que podría tener en China, como por el hecho de que las autoridades del país asiático dejaran pasar este detalle cuando se supone que todo contenido es revisado con anticipación.

