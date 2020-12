Microsoft se compromete a mejorar la opción de Quick Resume de Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El paso de Xbox One a Xbox Series X representó un cambio importante pues Microsoft decidió apoyarse por primera vez en las unidades de estado sólido para ofrecer una experiencia rápida y fluida digna de nueva generación. Este avance no se limita a los juegos, también lo hace en la interfaz de usuario, en especial con la función Quick Resume que permite pasar de un juego a otro de inmediato y regresar al anterior sin perder el avance. Lamentablemente, las cosas no han salido como se esperaba y Microsoft se comprometió a mejorarlas.

Durante su participación en el podcast de Major Nelson, Jason Ronald, director de gestión de programas de Xbox, habló sobre los problemas que se han presentado con la función Quick Resume, la cual ha sido deshabilitada de algunos juegos para evitar errores, y lo que hará Microsoft para solucionarlos. De acuerdo con el directivo, el primer paso que dará la compañía será habilitar poco a poco más títulos para el uso de Quick Resume, siempre y cuando se compruebe que no generan problemas: "hemos vuelto a habilitar Quick Resume en más de 20 títulos optimizados de Xbox Series X, incluidos Gears 5, Yakuza: Like a Dragon, y esta semana Assassin's Creed Valhalla. Seguiremos trabajando muy estrechamente con los desarrolladores para asegurarnos de que las cosas funcionen como esperamos. Continuaremos habilitando esto para tantos títulos como podamos durante los próximos días y semanas, y luego realmente nos aseguraremos de que los jugadores obtengan lo que esperan".

Posteriormente, Ronald señaló que pondrán atención a la retroalimentación de los usuarios de Xbox Series para mejorar la experiencia de acuerdo con sus gustos y necesidades: "estamos escuchando los comentarios de la comunidad sobre cómo los jugadores quieren usar Quick Resume. Realmente estamos escuchando esos comentarios y algunos de los que hemos escuchado es la capacidad de saber qué juegos están habilitados para la función y cuáles no, o saber qué títulos tienen guardado un estado de reanudación rápida actual y otras ideas que los jugadores tienen".

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente