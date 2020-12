Cyberpunk 2077 recibió un parche de 43 GB antes de su lanzamiento

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Cyberpunk 2077 por fin estará disponible la próxima semana en PlayStation 4, Xbox One y PC. Los jugadores están más que emocionados, pues la espera por lo nuevo de CD Projekt RED ha sido bastante larga.

Sin embargo, todo indica que los fans del título deberán tener un poco más de paciencia para empezar a disfrutar el título. Esto ya que, al parecer, Cyberpunk 2077 tendrá varias actualizaciones importantes en su día de estreno.

El título no ha debutado, pero ya recibió una extensa actualización, según diversos reportes. La sorpresa es que un miembro de CD Projekt RED afirmó que no se trata del update de día 1, así que probablemente se lancen varios parches el día de su lanzamiento.

Jugadores han reportado en redes sociales que Cyberpunk 2077 ya tiene una actualización disponible. Algunas personas pudieron conseguir de manera anticipada una copia del juego y señalan que tuvieron que descargar una actualización de 43.5 GB.

El youtuber DreamcastGuy compartió una imagen con la evidencia. El creador de contenido avisó a sus seguidores de que el título cuenta con una actualización de día 1. Para sorpresa de muchos, Fabian Döhla, miembro de CD Projekt RED, respondió el mensaje.

El creativo aseguró que efectivamente el juego tiene una actualización de 43.5 GB, pero que no se trata del update de día de lanzamiento. Así pues, todo indica que varias actualizaciones para Cyberpunk 2077 vienen en camino y estarán disponibles el 10 de diciembre.

"Es una actualización pero, un giro divertido, no la actualización que tendremos para el lanzamiento", afirmó el miembro de CD Projekt RED. Abajo puedes ver la publicación.

It’s an update but - fun twist - not the update we’ll have for launch. 😅