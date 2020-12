Así de genial se vería Among Us si fuera un juego de Game Boy

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Among Us sigue gozando de una gran popularidad luego de que en la segunda mitad de este año recibiera mucha atención. El título inspiró a muchos artistas, que llenaron de contenido del juego las redes sociales. Hoy te hablaremos de una obra de un fan que muestra como sería este indie si hubiera sido desarrollado para la consola portátil de Nintendo Game Boy.

Este proyecto corrió por cuenta del usuario de YouTube LumpyTouch, que decidió hacer un video en el que presenta a Among Us como si fuera un juego lanzado para el Game Boy original. Lo primero que llama la atención son las animaciones de inicio con los logos de la desarrolladora InnerSloth y posteriormente la pantalla de inicio, en la que se alcanza a ver que el título contaría con opciones para un solo jugador y para hasta 4 jugadores, algo que podría ser realidad por medio del Link Cable, por lo que sólo podría jugarse con otras personas de forma local.

Las limitaciones del Game Boy harían que Among Us sea algo distinto

Algo interesante es que, debido a las limitaciones del sistema portátil de Nintendo, Among Us podría jugarse solo en un mapa dividido en cuartos, que estarían conectados por puertas o pasillos en vez de presentar un mapa que permitiera desplazamiento continuo. De igual forma, al no contar con micrófono integrado, los jugadores sólo podrían comunicarse por chat de texto.

Los resultados, como puedes ver en el video de abajo, son muy buenos, ya que incluso se replicó la animación en la que el impostor ataca a los tripulantes usando la paleta de colores icónica del Game Boy, así como sus sonidos característicos.

Curiosamente, debido a las limitaciones de la pantalla monocromática del Game Boy, los tripulantes no serían de múltiples colores, sino que la única manera de identificarlos sería por su nombre, algo a lo que se hace referencia en el video. No te contamos más y mejor te dejamos con él.

¿Qué te pareció el video del fan? ¿Crees que el concepto de Among Us hubiera sido llamativo en Game Boy? ¿Cuéntanos en los comentarios?

Among Us está disponible en PC y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

