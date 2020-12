Terry Crews hace stream de Danganronpa y el Internet enloquece

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Terry Crews es un actor que ha destacado en el mundo del cine y de la televisión gracias a su carisma. También es alguien que se ganó el corazón de la comunidad gamer cuando se acercó a ella pidiendo ayuda para armar una PC para gaming. Ahora, el actor logró conquistar a muchas personas más al hacer un stream de Danganronpa que enloqueció al Internet.

Como una de las últimas cosas inesperadas que nos dejó un año tan loco como 2020, tenemos que Terry Crews comenzó a transmitir en Twitch el pasado 5 de diciembre para recaudar fondos para una buena causa. Lo interesante es que la transmisión que hizo fue de Danganronpa, una novela visual que se considera de nicho.

Como puedes imaginar, la transmisión de Terry Crews en Twitch fue un verdadero éxito. Lo decimos puesto que fue vista por más de 100,000 personas. Además, ya junta más de 80,900 seguidores en la plataforma de streaming.

Puedes ver la repetición a continuación:

El Internet enloqueció con la transmisión de Terry Crews Twitch

Sin duda, nadie imaginaría que una de las últimas cosas que haríamos en 2020 sería ver a Terry Crews jugando Danganronpa y conviviendo con la comunidad acompañado de su hijo. Es por esto que terminó siendo una sensación que volvió loco a Internet.

A lo que nos referimos es que un montón de personas comenzaron al respecto en Twitch, mostrando una enorme emoción al respecto. Esto ya que hubo momentos realmente alocados, como cuando un sujeto donó cientos de dólares con tal de que Crews mostrara sus músculos.

Te dejamos algunos ejemplos a continuación:

Terry Crews is playing danganronpa, and some dude is donating hundreds of dollars so he can see Terry's muscles



This is totally real pic.twitter.com/xnU4RVxJlS — Lulu🌈🎏 (@luulubuu) December 6, 2020

Why was Terry Crews streaming Danganronpa on Twitch with his shirt off — Tyler Giles (@Aeion388) December 6, 2020

why am i only just now finding out that terry crews played DANGAN RONPA ON TWITCH????? what the fuck timeline am i in — rae (래)⁷| BE | crying over Yuri On Ice | (@moonchild_moss) December 6, 2020

apparently im in a year where terry crews is playing thh on twitch idk if i should say Alhamdulillah or no pic.twitter.com/7ciiMlYkVM — Thanatos (@4thwive) December 6, 2020

Why was Terry Crews playing Danganronpa on Twitch lmao so random — Matt (@MattDatsWho) December 6, 2020

WTF terry crews streamed himself playing danganronpa on twitch.......... we are truly living in an alternate timeline — alyssa ʕ •ᴥ•ʔ (@biscuitstarfish) December 6, 2020

PogChamp was just a twitch emote and now terry crews says it,, what the fuck is this dimension — grace (@thewilburzone) December 6, 2020

Just knowing Terry Crews is playing Danganronpa: Trigger Happy Havoc on Twitch is making me so happy right now. — 🎮📼Femtrooper📼🎮 (@thefemtrooper) December 6, 2020

People who hate that Terry Crews is on Twitch basically hate smiling. That’s a scientific fact with backed research — ZeroViewz (@ZeroviewzTV) December 6, 2020

Terry crews really played Danganronpa on twitch. And said little poggers



Am I having a fever dream rn? 😶 — Samatha (@Samathacxc) December 6, 2020

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Alguna vez imaginaste ver algo así? Cuéntanos en los comentarios.

