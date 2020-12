Fall Guys: estos son algunos de los atuendos que conseguirás en la Temporada 3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fall Guys: Ultimate Knockout se está preparando para reveler todo lo que nos ofrecerá su Temporada 3. Para calmar la ansiedad de los fans al respecto, el estudio liberó las imágenes que muestran algunos de los atuendos de la siguiente temporada.

Por medio de la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter, Mediatonic dejó ver algunos de los trajes de la Temporada 3 de su juego. Ya que se trata de una temporada basada en la Navidad y el invierno, entonces debes esperar que haya trajes inspirados en esta época del año.

Los primeros atuendos que presentó Mediatonic dejarán que nuestro personaje luzca como un reno, una vela o un yeti. Puedes ver los atuendos a continuación:

Woo woo!



Here's the 4 costumes of the costumes from Season 3!



If you'd like to see more... make sure you watch@thegameawards with @geoffkeighley



10th December 👀 pic.twitter.com/uAZAYgXa5L