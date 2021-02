Loop Hero, el roguelike de Devolver Digital, ya tiene fecha de estreno

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Devolver Digital estuvo presente en The Game Awards 2020 para presentar uno de sus nuevos juegos para este año. Por si no lo recuerdas, la compañía reveló Loop Hero, un título independiente a cargo de Four Quarters.

Este proyecto llamó la atención de los jugadores gracias a su estética retro y a su propuesta de juego, que mezcla elementos roguelike, mecánicas de rol, mazos de cartas y bucles temporales. Si el concepto te agrade, debes saber que Loop Hero ya tiene fecha de lanzamiento.

Los jugadores no deben esperar hasta su estreno oficial para probarlo, pues Devolver Digital y Four Quarters aprovecharon el Festival de juegos de Steam para ofrecer un demo de Loop Hero a todos los jugadores.

Loop Hero debutará muy pronto en Steam

Los jugadores de Loop Hero se pondrán en el papel de un héroe que deberá tener a Lich, quien puso el mundo entero en un bucle intemporal lleno de caos. Se usará un mazo de cartas para colocar enemigos, terreno, edificios y más objetos para crear rutas de exploración. Esto garantizará que cada partida sea diferente a la anterior.

Habrá un sistema de progresión que permitirá desbloquear nuevas cartas, clases de personajes y rutas llenas de peligros desconocidos. Asimismo, el juego promete enfrentamientos contra poderosos jefes.

Loop Hero estará disponible para PC, vía Steam, a partir del próximo 4 de marzo. El título se ofrecerá a cambio de $14.99 USD. Si quieres darle un vistazo, únicamente debes visitar su página en la plataforma de Valve y descargar su demo.

No te preocupes por los requisitos de sistema, pues el título puede correr sin problemas en cualquier PC. Abajo te dejo su más reciente trailer para que conozcas mejor sus mecánicas:

“Sitúa de forma estratégica las cartas de edificios, terrenos y enemigos en cada bucle para crear tu propia ruta peligrosa. Busca el equilibrio entre las cartas para aumentar tus opciones de supervivencia al tiempo que recuperas valiosos tesoros y recursos para tu campamento”, dice su descripción.

Podrás jugar Loop Hero en PC el próximo 4 de marzo. En este enlace encontrarás más información sobre Devolver Digital y sus juegos.