Fallece Robert A. Altman, fundador y director de ZeniMax, compañía matriz de Bethesda

La industria de los videojuegos está de luto, puesto que se confirmó la muerte de Robert A. Altman, fundador de ZeniMax Media Inc, compañía matriz de Bethesda. Se desconoce cuál fue la causa de la muerte del abogado que también fungía como director general de ZeniMax Media.

La noticia del fallecimiento de Altman trascendió gracias a un comunicado que envió ZeniMax. En él lamentaron la muerte de su fundador y director general, además de que destacaron su liderazgo y humanidad.

“Era un verdadero visionario, amigo y creyente en el espíritu de las personas y en el poder de lo que podían lograr trabajando juntos. Era un líder extraordinario y un mejor ser humano. Durante la pandemia, Robert nos enviaba correos cada semana para estar en contacto con todos dentro de la compañía”, señala en el comunicado.

ZeniMax también señaló que seguirán operando según las enseñanzas que Altman les dejó. Asimismo, enviaron condolencias a los familiares y seres queridos de este ejecutivo.

“Estamos orgullosos de llevar los valores y principios que Robert nos enseñó. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de Robert, quienes fueron parte de nuestra familia y siempre nos trataron como parte de la suya. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Robert. Descansa en paz”, finaliza el comunicado.

