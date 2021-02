Nueva película de Resident Evil ya tiene fecha de estreno

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

¿Estás emocionado por la nueva película de Resident Evil? Tenemos información que te interesa: según diferentes fuentes, esta producción ya tiene fecha de estreno. Como se esperaba, su estreno será a finales de 2021.

De acuerdo con información de Discussing Film y Exhibitor Relations Co., la nueva película de Resident Evil, se estrenará el 3 de septiembre de 2021. Cabe mencionar que esta película aún no tiene título oficial.

Te recordamos que hace poco un sitio oficial de Constantin Films, productora encargada de esta cinta, señalaba que llegaría el 9 de septiembre. Así pues, esa información no estaba del todo equivocada.

Sony’s ‘RESIDENT EVIL’ movie will release on September 3, 2021.



The film stars Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Kaya Scodelario, Tom Hopper, Donal Logue, Avan Jogia and Neal McDonough pic.twitter.com/Qy6YOu2qBq