Overwatch 2 y Diablo 4 no llegarán este año, pero sí habrá un nuevo CoD

Ya desde hace un par de años sabemos que Blizzard Entertainment está trabajando en Overwatch 2 y Diablo 4. Muchos tenían la ilusión de que por lo menos uno de estos títulos hiciera su debut este año, pero eso no va a suceder.

En una reunión con inversionistas, Activision confirmó (vía Daniel Ahmad) que Overwatch 2 y Diablo 4 no llegarán en 2021. Así pues, parece que tendremos que esperar hasta 2022 para tener la secuela de Overwatch y un poco más para tener el nuevo Diablo.

Ahora bien, es importante señalar que esto no descarta que pronto podamos saber más sobre estos juegos. Después de todo, BlizzConline se llevará a cabo este mes y ahí tendremos información sobre próximos proyectos de Blizzard. Eso sí, sólo no llegues ilusionando pensando que aquí dirán que Overwatch 2 y Diablo 4 debutarán en 2021.

Activision says Overwatch 2 and Diablo 4 will not launch this year. Sounds like Overwatch 2 will come in 2022.

Eso sí, hay algunas cosas que nunca cambian y Call of Duty permanecerá como una franquicia anual.

Lo decimos puesto que, en la reunión con inversionistas, Activision anunció que sí tendrán una nueva entrega de Call of Duty de pago para este año. Como es costumbre, esta entrega estará disponible a finales de año.

A diferencia de años anteriores, por ahora no es claro quién está desarrollando la nueva entrega de Call of Duty. Lo que pasa es que el ciclo de desarrollo de 3 años que alternaba entregas hechas por Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer Games (en ese orden) se rompió con el estreno de Black Ops Cold War por supuestos problemas en el último estudio mencionado.

$ATVI Conference Call:



- Strong momentum going into 2021 with CoD, WoW and Candy Crush. (COD Mobile in China, Shadowlands etc...)



- New Call of Duty premium game launching in Q4.



- New remastered content will be unveiled this year. (Diablo 2?)



- 2022 will be a step up.