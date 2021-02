¿Titanes con pantalones? Así censuran Attack on Titan algunas editoriales

Editorial: Anime / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), es una de las series más populares de la actualidad, lo que lo ha llevado a ser distribuido a nivel mundial. En algunos lugares existen editoriales que no están del todo contentos con el nivel de desnudez de los titanes y decidieron arreglarlo con pantalones.

En redes sociales se acaba de hacer viral el caso de censura en Malasia en Attack on Titan. Lo que pasa es que los titanes de ataque y el titán mujer aparecen con diferentes prendas. Esto quiere decir que los podemos ver usando shorts, pantalones y hasta playera.

Recordemos que los titanes aparecen desnudos en Attack on Titan, aunque sin partes íntimas. Dicho esto, parece que las editoriales prefirieron censurarlas para evitar posibles problemas.

¿No nos crees? Puedes ver los ejemplos a continuación:

The Attack on Titan manga in Malaysia is very different.....



There the titans wear a pair of underwears because of the censorship laws there💀 pic.twitter.com/1VTlHA3A0Y — ウォリー⚡ (@WallyyTheGreat) February 2, 2021

SNK en Malasia, qué fea que se ve Annie. pic.twitter.com/QAAZ0EeTyE — SBerisso | Walker🍀 (@TheBerisso_H) February 3, 2021

Ahora bien, es importante señalar que hay personas en Malasia que reportan tener el manga y que esta censura no existe. Dicho esto, parece que se trata de una diferencia entre diferentes editoriales.

the censored manga seems to have come from another publisher, many in the country know pic.twitter.com/s2LzQgK6RK — ウォリー⚡ (@WallyyTheGreat) February 3, 2021

Y tú, ¿qué opinas sobre esta censura? ¿Te imaginas lo ridículo que sería el anime de Attack on Titan con titanes vestidos? Cuéntanos en los comentarios.

