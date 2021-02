Director de Ori se disculpa tras polémicas declaraciones

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Lo que parecía una postura fuerte y crítica contra algunos males de la industria del gaming en la actualidad por parte de Thomas Mahler, terminó generando polémica y tal parece que resultó en un posible "jalón de orejas" de Moon Studios para el creativo que ayer se lanzó contra el hype y los procesos de desarrollo de juegos como Cyberpunk 2077, No Man's Sky y Fable.

El director de Ori consideró que sus opiniones fueron bastante duras

Luego de que las opiniones de Thomas Mahler, director de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Whisps en ResetEra hicieran eco a nivel mundial, el creativo publicó un comunicado en el que ofreció disculpas por los malos entendidos y todo aquello negativo que se haya derivado de sus palabras. A través de su cuenta oficial de Twitter, Mahler señaló que sigue con su idea de ir en contra del hype y las mentiras en los procesos de desarrollo que llevan a algunos juegos a debutar en un estado precario, sin embargo consideró que no lo expresó de forma adecuada o al menos no en el espacio apropiado.

Yup, I screwed up yesterday. Here's my thoughts: pic.twitter.com/4gH0KGxURA — thomasmahler (@thomasmahler) February 4, 2021

De acuerdo con el comunicado, Mahler señaló que después de que se encendiera la polémica por sus declaraciones, tuvo pláticas internas con Moon Studios y concluyó en que sus opiniones no reflejan las del estudio responsable de la franquicia Ori. Asimismo, el creativo aseguró que no quiso dañar a nadie con sus palabras y que su intención era abrir un debate sobre los problemas que afectan a la industria desde la perspectiva de los desarrolladores.

Finalmente, el director de los juegos de Ori ofreció una disculpa a los estudios, desarrolladores e involucrados que mencionó, como Peter Molyneux, Sean Murray de No Man's Sky y CD Projekt RED de Cyberpunk 2077.

