Activision extenderá el modelo de Call of Duty hacia otras franquicias

Como se dice de manera coloquial, Activision ha estado "bien y de buenas" en años recientes y la compañía ha forjado su historia reciente en torno al éxito de Call of Duty, franquicia que se ha mantenido en la cima del mercado desde hace más de 10 años. El paso del tiempo y la trascendencia de su modelo de negocio en torno a su IP más exitosa no han hecho sino confirmar que van por el camino correcto y el futuro próximo verá la expansión de esta estrategia hacia otras de sus franquicias.

Hoy, Activision Blizzard presentó su informe financiero en el que quedó confirmado que la compañía sigue en ascenso, sus finanzas también y Call of Duty la sigue rompiendo. Sin embargo, en esta ocasión la compañía hizo una mención al respecto que tiene que ver con sus planes a futuro pues, tal como lo señala Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, sus otras franquicias podrían ver cambios al implementar el modelo de la franquicia.

$ATVI Conference Call:



Activision Blizzard restated its goal to extend the Call of Duty strategy to its other franchises.



Which is to say expansion to Free to Play, Multiple Platforms and Regular delivery of in game content.



Grow players, engagement and spend.