Ya sabemos cuando debutará el anime de The World Ends with You

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Este año promete ser bueno para los fans de The World Ends with You, pues Square Enix prepara el lanzamiento de NEO: The World Ends with You, la esperada secuela que llegará a PlayStation 4 y Nintendo Switch en algún momento del verano.

Eso no es todo, pues los jugadores también podrán disfrutar muy pronto un anime del popular RPG. Ya hemos visto varios avances de The World Ends with You: The Animation, serie animada que está programada para principios de este año.

Tras un breve silencio, Square Enix por fin reveló más información sobre el anime. Gracias a esto ya se confirmó la fecha en que debutará el primer capítulo de The World Ends with You: The Animation. Por otro lado, el estudio reveló un avance más de la serie.

Por si te lo perdiste: compositor de The World Ends with You regresará para la secuela y el anime

The World Ends with You: The Animation debutará pronto

Square Enix confirmó que hará un programa especial que se transmitirá en Japón antes del debut de su serie el próximo 2 de abril. Será algunos días después cuando el primer capítulo de The World Ends with You: The Animation esté disponible para los fans.

La serie animada debutará oficialmente en Japón el próximo 9 de abril, en el bloque de programación Super Animeism. Asimismo, se confirmó que los nuevos episodios se estrenarán semanalmente. Para ser más exactos, esto sucederá cada viernes.

En cuanto a su estreno en Occidente por ahora no hay muchos detalles. Sin embargo, el año pasado se confirmó que The World Ends with You: The Animation llegaría a servicios como Funimation, que ya tiene presencia oficial en México.

Así pues, muchos tienen la esperanza de que The World Ends with You: The Animation cuente con transmisión simultánea, por lo que el primer episodio también se podría ver en la misma semana de estreno.

Como te comentamos, Square Enix compartió un nuevo avance de la serie. Se trata de su opening que cuenta con música de las bandas ALI y R-Shitei. Abajo te dejo el video junto con un arte donde se muestran a varios de los protagonistas del anime:

Por si te lo perdiste: aquí está el primer trailer de NEO: The World Ends with You

The World Ends with You está disponible para Nintendo Switch, Nintendo DS y dispositivos móviles. Su secuela llegará este año a PS4 y Switch. Aquí encontrarás más información sobre él.

Fuente