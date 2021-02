¿Ingeniero o médico? Among Us recibe roles gracias a nuevo mod

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

InnerSloth ya está trabajando en diferentes mejoras para Among Us, pero no son los únicos. La comunidad también ha estado desarrollando ideas para refrescar la experiencia. Tal es el ejemplo de un mod que añade un sistema de roles a Among Us.

Se trata del mod Extra Roles, el cual fue desarrollado por Hunter101. Esta modifiación te permite añadir 4 nuevos roles a Among Us: Médico, Oficial, Ingeniero y Comodín. Cada uno contará con habilidades especiales que refrescarán la experiencia.

Por ejemplo, el Médico cuenta con la habilidad de desplegar escudos que hacen invencibles a sus compañeros, pero se rompen si el muere. También podrá inspeccionar los cadáveres en búsqueda de pistas del impostor Por su parte, el Oficial puede matar gente, pero morirá si elimina a un compañero en lugar de un impostor.

Por otro lado, el Ingeniero tiene la capacidad de moverse por las rendija y reparar una emergencia por juego desde cualquier punto del mapa. Por último el Comodín es lo contrario a un impostor. Es decir, ganará a la partida si convence a los demás de expulsarlo.

Puedes verlo en acción en el siguiente video:

Como ves, se trata de un mod complejo que añade una nueva capa de profundidad a Among Us. Así pues, si ya te aburriste de las partidas con tripulantes e impostores, esta modificación podría ser lo que has estado buscando.

¿Cómo instalar el mod de roles para Among Us?

En caso de que te llame la atención, debes saber que el mod de roles para Among Us se puede instalar fácil y rápido. Para conseguirlo tienes que descargarlo desde aquí.

Entérate: imaginan skins de The Mandalorian para Among Us ¡y son geniales!

Una vez que esté en tu computadora, simplemente debes segur las instrucciones que te dejamos en el siguiente video:

Y a ti, ¿qué te pareció esta modificación? ¿Te agradaría que Among Us tuviera más roles? Cuéntanos en los comentarios.

Among Us está disponible para PC, iOS, Android y Nintendo Switch. Puedes saber más sobre este título si haces clic aquí.

