Retiran entrevista donde Yamaoka parece insinuar un nuevo Silent Hill

Ayer te contamos que Akira Yamaoka, reconocido compositor de Silent Hill, participó en una entrevista en la que parecía insinuar que estaba trabajando en un nuevo Silent Hill. Este contenido vuelve a ser noticia, ya que fue retirado de Internet.

AlHub, medio que publicó la entrevista, explicó que se trata de una situación a la que llegaron puesto que les pidieron retirar el clip. Dicho esto, no especifica cuál fue la persona o compañía que les pidió que el clip desapareciera.

Statement:

We thank you for your support which contributed to the spread of the interview that we published yesterday with Akira Yamaoka around the world.

We were asked to remove the clip, and it has been removed.

We apologize

and stay tuned for the next interviews https://t.co/sMuGmf6NIT