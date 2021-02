Remake de Prince of Persia es retrasado indefinidamente por lucir horrible

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El año pasado, Ubisoft confirmó que prepara un remake de Prince of Persia: The Sands of Time. El avance del proyecto realmente quedó a deber y la comunidad lo hizo pedazos por lucir horrible. Ante esto, Ubisoft tomó la decisión de retrasarlo de manera indefinida.

Por medio de un comunicado, Ubisoft reconoció que Prince of Persia: The Sands of Time ha sido fuertemente criticado por fans. Es por esto que tomaron la decisión de dedicar tiempo de desarrollo adicional para ofrecer la mejor experiencia de juego posible.

“Tomamos la decisión de cambiar la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake a una fecha posterior. El tiempo adicional de desarrollo permitirá que nuestros entreguen un remake que se sienta fresco y al mismo tiempo permanezca fiel al original”, mencionó Ubisoft.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Cabe mencionar que Prince of Persia: The Sands of Time Remake ya había sido retrasado anteriormente. Originalmente este proyecto iba a debutar el 21 de enero de 2021, pero Ubisoft decidió cambiar su fecha al 18 de marzo de 2021. Dicho esto, esa fecha tampoco se cumplirá y la comunidad tendrá que esperar un buen rato más por este título.

¿Por qué ha sido criticado el remake de Prince of Persia?

En caso de que no lo sepas, Prince of Persia: The Sands of Time Remake resultó ser un trago amargo para los fans desde el momento en el que se reveló. Esto ya que la comunidad lo ve como una simple remasterización e incluso han bromeado con que parece proyecto para celular.

Puedes ver algunas de las críticas a continuación:

Y a ti, ¿qué te parece esta noticia? ¿Crees que al final Ubisoft entregue un buen proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake está en desarrollo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre él si haces clic aquí.