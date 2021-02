PUBG tendrá una ambiciosa y emocionante temporada de esports en 2021

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS tiene una sólida escena competitiva en todo el mundo. En parte gracias a esto el Battle Royale se está convirtiendo en una de las marcas más influyentes de la industria.

Por tal motivo, Krafton planea una ambiciosa temporada competitiva para todo el año. Recientemente, Minho Yi, encargado de los esports del título, detalló los planes, el calendario y la filosofía detrás de su programa.

El directivo aseguró que hay 3 pilares de su estrategia competitiva: los fans, los jugadores y un enfoque global para llevar la emoción de las competencias de PUBG a las personas de todo el mundo. Yi detalló los diversos torneos y fases que se realizarán antes del gran cierre de temporada, que concluirá con el PUBG Global Championship a finales de año.

Minho Yi reveló que su equipo prepara 4 eventos globales de esports para este año. La acción iniciará con PGI.S, cuyas partidas se jugarán en febrero y marzo. Esta competencia reúne a 32 de los mejores equipos competitivos del Battle Royale.

Entre ellos hay representantes de todas las regiones, incluyendo Latinoamérica: Meta Gaming y FURIA. Esta etapa inicial repartirá $3.5 MDD en un esquema semanal de partidas con una rotación constante de mapas. El PGI.S concluirá el 28 de marzo.

Los jugadores de Latinoamérica podrán disfrutar las partidas de PGI.S con transmisiones en español a través de diversas plataformas, como Twitch, YouTube y Facebook.

Posteriormente, en junio, iniciará la PUBG Continental Series 4 2021, torneo regional que se celebrará de forma online en Europa, Asia, Asia-Pacífico y América. En esta ocasión se incluirá a Norteamérica y Latinoamérica.

“La región de América del Norte se ha ampliado para incluir también la región de América Latina (LATAM), lo que permite a los equipos de América Latina representar también a su región en PCS. La región consolidada ahora se llamará América”, detalló Yi.

Los mejores jugadores de cada región volverán a competir en PUBG Continental Series 5 2021, que se llevará a cabo en algún momento de septiembre. Yi prometió que pronto revelarán más detalles sobre los formatos, premios y más información de estos torneos.

Como te comentamos, la temporada de esports para este año concluirá con el PUBG Global Championship, que se realizará en algún momento de noviembre. Solo los más hábiles llegarán a este punto, pues la clasificación se basará en los puntos conseguidos en los torneos regionales.

Por otro lado, el equipo tiene la meta de añadir más eventos competitivos de terceros en 2021. Esto para darle más oportunidades a la comunidad de ser parte de la escena competitiva y fortalecer los esports del Battle Royale. Por último, se confirmó que el Pick’Em Challenge se conservará para los 4 eventos globales.

El encargado de los esports de PUBG afirmó que su enfoque siempre está en los jugadores y, por supuestos, en los fans del Battle Royale. De esta forma siempre tienen el objetivo de entregar la mejor experiencia posible.

El equipo trabaja de manera continua para llamar la atención de los jugadores con bolsas atractivas de premios. La pandemia ha complicado un poco las cosas para los esports, así que la compañía ha hecho todo lo posible para mantener a salvo a los profesionales.

En cuanto a la audiencia, se ha trabajado para que los fans de todo el mundo puedan disfrutar las competencias de forma cómoda, con la oportunidad de ganar algunos obsequios durante las transmisiones.

