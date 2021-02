Cyberpunk 2077 recibe nuevo parche para evitar poner tu PC en peligro

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Cyberpunk 2077 debutó en un estado en el que estaba lejos de ser perfecto. Por suerte, CD Projekt RED ha trabajado arduamente para mejorarlo y solucionar sus problemas más graves. Como parte de este esfuerzo hoy llegó un update que sirve para evitar que el RPG ponga en riesgo a tu PC.

CD Projekt RED anunció que ya está disponible el hotfix 1.12 para la versión para PC de Cyberpunk 2077. Se trata de una actualización que busca solucionar 2 problemas que, a simple vista, parecen ser complicaciones técnicas que deben importante poco. No obstante, es importante que la instales.

Hotfix 1.12 is now available on PC!



This update addresses the vulnerability that could be used as part of remote code execution (including save files):

- Fixed a buffer overrun issue.

- Removed/replaced non-ASLR DLLs. pic.twitter.com/LAkBfVpnXf