La Beta pública de Steam China comenzará en unos días

El mercado chino no es ajeno a Steam y desde hace años los jugadores del país asiático han disfrutado de los juegos en PC gracias al cliente global de la plataforma de Valve. Sin embargo, la compañía siempre mantuvo vivo el plan de entrar de manera formal a este mercado y el proceso parece avanzar de forma rápida pues en unos cuantos días se llevará a cabo la prueba de Steam China.

De acuerdo con información de Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, la Beta pública de Steam China se llevará a cabo a partir del próximo 9 de febrero, marcando un paso muy importante para la alianza entre Valve y Perfect World, pues como sabes, toda compañía extranjera que busque abrirse paso en ese mercado debe hacerlo de la mano de una empresa nacional. En ese sentido, Ahmad reveló que la prueba de Steam China se llevará a cabo con 2 juegos, DOTA 2 y Counter-Strike: Global Offensive.

Perfect World and Valve will launch a public beta of Steam China on Feb 9.



DOTA 2 and CSGO will be the first titles to start operations on the new platform. Chinese players will be required to sign up on Steam China to play these games, everything transfers over. pic.twitter.com/f2C07M7RhK