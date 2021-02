¿Fortnite y Fall Guys juntos? Pistas indican que habrá una colaboración

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fortnite y Fall Guys: Ultimate Knockout son 2 de los juegos más populares del momento. Ambos títulos se caracterizan por tener de manera continua atractivas colaboraciones con otras franquicias.

De acuerdo con un reporte reciente, el universo del Battle Royale y el juego de Mediatonic podrían unirse pronto en un inesperado crossover. Datamaniners encontraron pistas sobre la posible llegada de contenido cosmético de Fortnite a Fall Guys.

Debido a esto, la comunidad de ambos juegos está emocionada, pues cree que este acuerdo entre Epic Games y Mediatonic también llevaría contenido de Fall Guys a Fortnite.

La cuenta de Twitter FNLeaksandInfo reportó hace unas horas la posibilidad de una colaboración entre Fortnite y Fall Guys. Es importante mencionar que este crossover no ha sido confirmado por los estudios, pero dataminers encontraron información que apunta claramente a un evento especial entre los 2 títulos.

Se analizaron algunos archivos de Fall Guys y se encontró que recientemente se añadió información relacionada con Fortnite y la llegada de diversos elementos cosméticos. Se mencionan objetos y personajes icónicos del Battle Royale, como la Llama y Peely.

Asimismo, hay una pista sobre la llegada del skin Bunny Brawler a Fall Guys. Por tal motivo, los dataminers creen que la colaboración iniciará justo para celebrar el Día de Pascua, es decir, a inicios de abril.

El dataminer HYPEX se hizo eco de la información y preguntó a sus seguidores si creen que habrá contenido especial de Fall Guys en Fortnite. Como te comentamos, esta colaboración no es por ahora oficial, así que deberemos esperar para conocer más al respeto.

