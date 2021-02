La nueva expansión de Final Fantasy XIV, Endwalker, llevará a los fans a la Luna

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Square Enix prometió que daría a conocer más detalles sobre Final Fantasy XIV. La compañía cumplió y acaba de revelar un montón de información sobre el juego, que no sólo llegará a PlayStation 5 pronto, sino que también este año recibirá una nueva expansión.

La compañía japonesa informó en su transmisión enfocada en Final Fantasy XIV que la nueva expansión del juego será Endwalker y que marcará el arribo de la versión 6.0, cuyo lanzamiento está programado para el próximo otoño.

Dado que la última expansión del juego, Shadowbringers, debutó en el verano de 2019 y tomando en cuenta que estos complementos se lanzan cada 2 años, se esperaba que Square Enix pronto revelara la 4.ª expansión, que hoy sabemos que será Endwalker y que su estreno fue retrasado unos cuantos meses debido a la pandemia.

Lo más interesante de Endwalker es que traerá la culminación del arco narrativo de Hydaelyn y Zodiark, que comenzó con Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Esto sin embargo, no significa que Final Fantasy XIV vaya a terminar pronto ni que Naoki Yoshida vaya a despedirse del proyecto.

Otra novedad es la inclusión de 2 nuevas profesiones, una de apoyo y otra de ataque. Sólo fue revelada la primera, Sage, que usará la magia para ayudar a aliados en la batalla y se valdrá de módulos aether llamados Nouliths. Alphinaud, uno de los personajes del juego se convertirá en Sage en la nueva expansión. Para poder hacer uso de las bondades de esta profesión será necesario comprar la expansión Endwalker y ser nivel 70 o superior. Otra novedad es que el nivel máximo aumentará hasta 90.

pronto podrás jugar Final Fantasy XIV en PlayStation 5 con muchas mejoras de desempeño.

En la próxima expansión también se presentará la ciudad Radz-At-Han, que se ubicará dentro de la región de Thavnair. Se reveló también la región Garlemald. En Endwalker los jugadores también encontrarán tribus, desafíos, mazmorras nunca antes vistos. Precisamente uno de los desafíos más grandes será el nuevo raid Pandemonium, que tendrá una historia original. Endwalker también traerá consigo la Lunar Whale como nueva montura y Rydia, Edge y Rosa llegarán como Minions.

Endwalker también traerá consigo la Lunar Whale como nueva montura y Rydia, Edge y Rosa llegarán como Minions.

Adicionalmente, Endwalker incluirá la Island Sanctuary, una región que brindará una experiencia casual en la que será posible criar animales, cultivar la tierra y más actividades. Algunas mejoras de vida incluyen la eliminación de los cinturones y un ajuste en la escala de los números de daño, vida etcétera. Esto se hará para que las cifras no sean tan largas. No significa, sin embargo, que Square Enix aumentará o disminuirá el daño ocasionado o recibido, sino que sólo será un ajuste en la escala.

Endwalker incluirá la Island Sanctuary, una región que brindará una experiencia casual en la que será posible criar animales, cultivar la tierra y más actividades.



Adventurers looking to slow down a bit can look forward to a variety of updates throughout the 6.x series.