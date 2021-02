Piko Interactive da marcha atrás en su ofensiva contra iniciativa de preservación

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La industria de los videojuegos creció tan rápido que fue inevitable que se pusiera atención en distintos apartados, como el de la situación legal de las IP y lo que sucedería con el pasar del tiempo y las iniciativas que buscan preservar esta parte de la historia del entretenimiento electrónico. Conforme pasan los años, los proyectos de investigación y preservación encuentran más y más material, pero en ocasiones chocan de frente con este muro legal dando origen a conflictos de todo tipo. El más reciente tuvo que ver con el juego de plataformas Glover, de 1998, en su versión de Nintendo 64.

La iniciativa de preservación Forest of Illusion lanzó hace tiempo un ROM de un prototipo de Glover, plataformero que debutó en Nintendo 64 y que también tuvo versiones para Windows y PlayStation. Este juego fue desarrollado por Interactive Studios y publicado por Hasbro Interactive pero pasó sin pena, ni gloria, y su huella se cubrió con el paso del tiempo. Tras encontrar el código con el prototipo, Forest of Illusion hizo pública la información encontrada, junto con el ROM sin fines de lucro y como parte del proyecto de investigación y preservación, sin embargo, Piko Interactive, compañía que compró los derechos de Glover, amenazó a los miembros de esta iniciativa con demandarlos y la polémica con la comunidad se encendió luego de solicitar que la información se bajara de Internet, así como el prototipo.

Last update on this. PIKO has checked the ROM I released, and the data contains several differences to the build he has. There was a misunderstanding and they had thought I had released their build. He has also agreed to not pursue legal action against me, and we have made peace.