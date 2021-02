Pronto estrenarán docuserie sobre la historia de Nintendo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace décadas, muchas de las menciones que había en distintos medios solo explotaban el estigma que pesaba sobre esta forma de entretenimiento, pero con el paso del tiempo, la percepción ha cambiado y ahora el enfoque y el interés está en la manera en que esta industria creció. Obviamente, los grandes exponentes del gaming son quienes captan la atención y una de las historias más interesantes al respecto es la de Nintendo, misma que pronto se contará a través de una docuserie.

La historia de Nintendo, contada en 5 capítulos

De acuerdo con información de Deadline, la plataforma en línea y de contenido on-demand, Crackle, estrenará el próximo 1 de marzo una docuserie exclusiva que abordará la historia de Nintendo, una de las compañías más importantes para la industria de los videojuegos. La docuserie, que llevará por nombre Playing with Power: The Nintendo Story, fue escrita y dirigida por Jeremy Snead y su narración correrá a cargo de Sean Astin.

Playing with Power: The Nintendo Story, contará la historia de Nintendo a lo largo de 5 capítulos y abordará los orígenes de la compañía japonesa, con su inicio en el siglo XIX y su paso por distintos negocios hasta llegar a aquel que los llevó a la cima, los videojuegos. Asimismo, esta docuserie contará con la participación de actores como Wil Wheaton, Alison Haislip y con personalides de la industria del gaming, como Ron Judy, fundador de Nintendo of America, Nolan Bushnell, cofundador de Atari, Tom Kalinske, director general de SEGA of America, Reggie Fils-Aimé, director de Nintendo of America y Phil Spencer, jefe de Xbox.

Sigue informado, en LEVEL UP.

Fuente