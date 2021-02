La Epic Games Store tendrá más exclusivas que nunca en 2021 y 2022

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Epic Games ha decidido conquistar el mundo del PC gaming con exclusivas. Esto es algo que ha molestado a muchos fanáticos de esta plataforma, por lo que a varios no les agradará escuchar que prometen tener más exclusivas que nunca en los próximos 2 años.

Recientemente, un portavoz de Epic habló con PC Gamer sobre los planes que tienen para el futuro. Uno de ellos es seguir llegando a acuerdos con diferentes estudios para que sus juegos sean exclusivos de la Epic Games Store en PC.

“Tenemos más exclusivas en camino en los próximos 2 años de las que hemos distribuido hasta la fecha”, explicó el portavoz del estudio.

Se estima que desde que la Epic Games Store se lanzó en 2018, más de 100 juegos han debutado en ella como exclusivas. Así pues, parece que los próximos meses estarán repletos de juegos que en PC sólo podrás encontrar en esta tienda. Eso sí, sólo no esperes que todos sean juegos de alto perfil.

Ya se conocen algunas de las exclusivas que llegarán a la tienda de Epic

Cabe mencionar que ya se han revelado algunas de las exclusivas que llegarán próximamente a la Epic Games Store. En total, hay 21 juegos que han sido confirmados como exclusivas de esta tienda, pero que todavía no han debutado.

Entre los proyectos cuya versión para PC será exclusiva para la Epic Games Store se encuentran Oddworld Soulstorm, Saturnalia y The Wolf Among Us 2. También están los siguientes proyectos de genDesign, Remedy y Playdead, los cuales serán financiados por Epic Games.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Te molesta que Epic Games vaya a tener tantas exclusivas? Cuéntanos en los comentarios.

