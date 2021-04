SOLAR POWER te invita a llevar tu originalidad y pasión por los videojuegos a LEVEL UP

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

SOLAR POWER es una nueva bebida energética elaborada con ingredientes naturales que te dará la pila que necesitas para subir de nivel (no se puede mezclar con alcohol). Queremos que aproveches toda esa energía en algo super cool, por lo que junto a SOLAR POWER te invitamos a llevar tu originalidad y pasión por los videojuegos a LEVEL UP y que tenga una aparición especial en el LEVEL UP Show. Lo único que tienes que hacer es demostrar tu talento y creatividad creando un wallpaper.

Cada viernes, en nuestras redes sociales anunciaremos cuál será la temática del wallpaper de la semana. Una vez que revises cuál es, tendrás varios días para crear un wallpaper original y enviarlo por correo a jcedillo@levelup.com con el asunto SOLAR POWER. Ten en cuenta que la convocatoria cierra el jueves de la semana siguiente en la que es anunciada.

Te dejamos la temática de la primera semana. Actualizaremos la nota cuando más sean anunciadas:

Semana Uno ― Powerups de velocidad

― Powerups de velocidad Semana Dos ― Aventura

― Aventura Semana tres ― Fighting

― Fighting Semana cuatro ― Baile/Música

¿Qué lineamientos debe seguir mi wallpaper?

Ahora bien, es importante que sepas que tu creación tiene que cumplir con ciertos lineamientos. El más importante es que las latas y logotipos de SOLAR POWER deben de aparecer en él (puedes descargarlos aquí, sólo no los modifiques al usarlos), así como la leyenda “Hidrátate sanamente”. También debes tener en cuenta que no debe aparecer ningún material que se considere ofensivo y tampoco puedes usar elementos con copyright.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que tu wallpaper debe de estar libre de cualquier elemento que tenga derechos de autor. Así que olvídate de usar a personajes como Mario, Kratos o el Master Chief. Tampoco elementos como los Super Champiñones o el infame caparazón azul de Mario Kart. En su lugar puedes poner elementos generales de gaming.

El equipo de LEVEL UP elegirá a los 5 mejores wallpapers y los ganadores podrán aparecer en el LEVEL UP Show para mostrar su obra.

¿Participarás? ¡Cuéntanos en los comentarios!