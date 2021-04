Los fans no están contentos con el hipotético remake de The Last of Us para PS5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace un par de horas te platicamos de un reciente reporte que indica que Naughty Dog está trabajando en un remake de la primera entrega de The Last of Us. Pese a que el juego es muy querido por la comunidad, muchos jugadores mostraron su descontento respecto a la noticia en redes sociales.

Poco tiempo después de que saliera a la luz el reporte, los hashtags #TheLastofUs y #NaughtyDog se volvieron tendencia en redes sociales, y la comunidad empezó a debatir si era necesario un remake de la primera aventura de Ellie y Joel.

Como era de esperar, muchos usuarios opinan que, en efecto, es innecesario. Esa postura no es extraña, especialmente cuando consideramos que el primer The Last of Us debutó originalmente en 2013 para PlayStation 3, y un remaster del título llegó a PlayStation 4 en 2014.

Por lo mismo, un sector de la comunidad comenta que, tanto el juego original y el remaster se sostienen bien hasta hoy. Además, otros jugadores señalaron que juegos clásicos de la marca PlayStation como Sly Cooper, Resistance, Twisted Metal y Jak & Daxter merecen tener un remake en su lugar.

A continuación te compartimos algunas de las reacciones que vimos en redes sociales:

Ahora vemos porque no se esforzaron por la retrocompatibilidad — Luis Hernández 🎮🇲🇽 (@Siul_Euquirne) April 9, 2021

PlayStation franchises that are dead:



- Sly Cooper

- Resistance

- Jak & Daxter

- SOCOM

- Gravity Rush

- Twisted Metal



Also PlayStation: “Let’s remake the first The Last Of Us” — Matty (@G27Status) April 9, 2021

es una pésima idea el juego técnicamente es muy bueno la historia tiene el contenido suficiente no necesita mas, seria mejor una nueva ip, secuela o spin off de TLOU, si sale ese remake voten con la billetera y no lo compren — Lord Edward (@EdwardGR98) April 9, 2021

el remake de tlou me parece una tonteria como ya dije antes, no es necesario porque de por sí ya tiene buenos gráficos y el gameplay está muy bien, ahora bien.....................que si es verdad lo del remake me lo voy a comprar igualmente? TAMBIÉN🤡 — endure & survive. (@warden_mahariel) April 9, 2021

Y por no hablar de lo de un posible nuevo Uncharted. Para mí son mis dos sagas favoritas, pero ya huelen. Hay que dejarlas como están y crear nuevas IPs, tanto Sony pero especialmente Naughty Dog — Juanan (@NoSoyJuanan) April 9, 2021

Y con la remasterización fue suficiente. — Freddy Supanta (@fredderickZ) April 9, 2021

Pero cuéntanos, ¿es necesario un remake? ¿Cuál crees que sea la estrategia de PlayStation para los próximos años? Déjanos leerte en los comentarios.

Si deseas leer las últimas novedades de la serie The Last of Us, puedes hacerlo al dar clic en el siguiente enlace.