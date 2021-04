Yahoo Respuestas es inmortalizado en nuevo mod para un juego de zombies

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Yahoo Respuestas dejará de existir próximamente y con él se irán algunas de las preguntas más divertidas y emblemáticas que hemos leído con Internet. Un museo de la curiosidad humana como este merece tener algún tipo de respaldo, así que unos gamers decidieron inmortalizarlo en un mod.

Lo que pasa es que, en la versión para PC de The Typing of the Dead: Overkill, es posible añadir tus propias frases. Esto por medio de herramientas que están disponibles en Steam Workshop, la colección de mods disponibles en Steam.

Con estas posibilidades y el inminente cierre de Yahoo Respuestas, un grupo de fans se puso a recopilar algunas de las preguntas más emblemáticas. Con esto crear un diccionario personalizado con 500 preguntas del sitio que recuerdan algunos de los mejores momentos en su historia.

Tristemente, las preguntas recuperadas están en inglés. Esto quiere decir que habrá varios chistes y memes de Yahoo Respuestas que tal vez no te hagan tanta gracia. Ojalá y esto inspire para que algún jugador hispanohablante inmortalice los mejores momentos del sitio en español.

Momentos legendarios de Internet

¿Qué va a pasar con Yahoo Respuestas?

En caso de que no hayas estado al pendiente, te contamos que Yahoo! tomó la decisión de poner fin a las operaciones de Yahoo Respuestas.

Esto quiere decir que, a partir del 4 de mayo de 2021, esta subdivisión del sitio dejará de existir. Como consecuencia, ya nadie más podrá usarlo para hacer preguntas, además de que todo el archivo desaparecerá.

Con esto, una parte de la historia de Internet se desvanecerá y cientos de miles de historias de humor involuntario se irán con ella.

Y tú, ¿qué opinas sobre este mod? ¿Crees que algo así era necesario para recordar a Yahoo Respuestas? Cuéntanos en los comentarios.

