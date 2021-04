Age of Empires II: Definitive Edition tendrá una nueva expansión y un modo cooperativo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Age of Empires es una franquicia legendaria, por lo que da gusto ver que en los últimos años ha recibido el amor y cariño que merece. Esto con el esperado Age of Empires IV, así como con novedades para las versiones definitivas de otras entregas. Por eso no sorprende, pero alegra compartir que Age of Empires II: Definitive Editiony Age of Empires III: Definitive Edition recibirán nuevo contenido.

En el evento para fans de Age of Empires, World’s Edge reveló que están trabajando en contenido para las entregas ya mencionadas. Se trata de contenido descargable que debutará este año y que expandirá lo que ofrecen ambos juegos.

En el caso de Age of Empires II: Definitive Edition, los fans pueden esperar Dawn of the Dukes. Se trata de una nueva expansión que nos llevará a Europa del Este para disfrutar nuevas campañas “y mucho más”.

¿Quieres más? Entonces debes saber que recibirá un modo cooperativo. World’s Edge tomó algunas partes de las campañas en específico y batallas históricas para transformarla en experiencias que puedas disfrutar con tus amigos.

Age of Empires III también tendrá novedades

World’s Edge también está comprometido con Age of Empires III: Definitive Edition. Es por esto que le preparará nuevo contenido que mantendrá fresca la atención.

El próximo martes, 13 de abril, llegará la primera actualización importante para Age of Empires III: Definitive Edition. Este update añadirá a Estados Unidos como una civilización jugable, lo cual añadirá nuevas unidades, ciudades y más. También incluirá nuevas mecánicas de juego.

Cabe mencionar que la civilización se podrá conseguir gratis completando un reto que estará disponible dentro de Age of Empires III: Definitive Edition. Si no quieres molestarse con esto, entonces tendrás la oportunidad de comprarla.

Por otro lado, World’s Edge también reveló que está trabajando en una nueva expansión para Age of Empires III. Se trata de un update que incluirá a civilizaciones africanas.

En los próximos meses habrá más noticias sobre todo el contenido que está en camino para Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires III: Definitive Edition.

¿Qué te parecieron estas noticias? ¿Estás emocionado por jugar todas estas novedades para Age of Empires? Cuéntanos en los comentarios.

Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires III: Definitive Edition están disponibles para PC. Te recordamos que puedes conseguirlos desde Steam o en Xbox Game Pass.

