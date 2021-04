¡Ver para creer! Streamer completó Undertale utilizando un volante

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Completar videojuegos con controles poco ortodoxos se ha convertido en una moda sumamente popular entre youtubers y streamers en los últimos años. Así lo demostró una vez más un usuario de Twitch, quien recientemente completó Undertale utilizando un volante.

En específico, fue el streamer Nikoheart quien se comprometió a completar el popular videojuego independiente utilizando un volante y un pedal, una tarea que es tan difícil como suena. Afortunadamente, su hazaña quedó documentada en su canal de Twitch.

El creador de contenido y speedrunner tardó aproximadamente 19 horas en completar la aventura. Nikoheart estimó que murió 311 veces en la batalla final contra Sans, la cual únicamente aparece si optamos por la ruta genocida del videojuego.

A continuación te compartimos el clip del momento en que Nikoheart derrota a Sans y completa el videojuego:

World First

Undertale Steering Wheel

Genocide Route

It is done @tobyfox pic.twitter.com/CKuYR7pOp8