RUMOR: Valve quiere llevar Game Pass a Steam

Pese a haber iniciado operaciones en uno de los momentos más difíciles de Xbox, Xbox Game Pass, servicio de suscripción, se abrió paso de inmediato en la industria y poco a poco se fue convirtiendo en un estandarte de la marca, al grado de que hoy es su oferta de mayor valor en espera de la llegada de nuevos juegos para Xbox Series X|S. El ascenso de Game Pass no ha pasado desapercibido en la industria, muestra de ello es la alianza con EA Play, y pronto podría haber otra importante.

¿Qué tan interesante se ha vuelto Game Pass para otras compañías? Mucho, de acuerdo con Tyler McVicker, responsable de Valve News Network y quien ha ganado notoriedad por adelantar información sobre Valve, la cual supuestamente obtiene de contactos internos en la compañía, pues los dueños de Steam estarían interesados en llevar Game Pass,a su plataforma de juego en PC.

