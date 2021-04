¡Éxito! Encuentran código que permite jugar TimeSplitters 2 completo en Homefront

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Esta semana un desarrollador de Homefront: The Revolution dio mucho de qué hablar cuando reveló que había una manera de jugar TimeSplitters 2 completo en dicho título, pero no sería posible debido a un secreto que se creía perdido. No obstante, para fortuna de los fans, no fue así y ya pueden disfrutar de este fantástico easter egg.

Los desarrolladores disfrutan de los easter eggs en los videojuegos al igual que los jugadores. Uno de ellos es Matt Phillips, líder programador de Rust y antiguo desarrollador de Dambuster, estudio encargado de Homefront: The Revolution.

Si jugaste este título de disparos, quizá recuerdes que en una parte es posible jugar 2 niveles de TimeSplitters 2 en una máquina arcade.

Homefront: The Revolution incluye un port de TimeSplitters 2 completo

No obstante, al ser cuestionado sobre el mejor easter egg que había escondido en un videojuego, el desarrollador reveló que para él es el de TimeSplitters 2 en Homefront: The Revolution, pues no sólo fueron 2 niveles, como se creía, sino el juego completo.

De acuerdo con Phillips, Homefront: The Revolution contiene el código completo de TimeSplitters 2, por lo que es posible jugarlo en la máquina arcade en 4K de forma nativa.

No sólo eso, ya que Phillips se encargó de diseñar este aparato e incluso añadió los elementos necesarios para ejecutar el modo multijugador del título, por lo que, en teoría, si alguien logra añadir por medio de un hack otra arcade, sería posible jugar de modo cooperativo del port nativo en 4K de TimeSplitters 2 (el cual al parecer incluye 2 mapas, según recuerda Phillips).

El secreto para desbloquear TimeSplitters 2 se creía perdido, pero no era así

Las malas noticias en aquel momento es que Phillips confesó que para ello se necesitaba un código que según él había caído en el olvido, puesto que había perdido la libreta en la que lo había escrito.

El desarrollador recuerda que alguna vez intentó liberar este código de manera extraoficial por medio de un amigo, que se encargaría de transmitirlo a través de un servidor de Discord, pero al hacerlo tacharon a su amigo de mentiroso y le eliminaron su cuenta.

Así, algunos usuarios que se emocionaron mucho por esta pista luego se desanimaron, pues pensaron que jamás podrían encontrar este código, pero hubo otros que no desistieron.

Afortunadamente, para hacer todo el trabajo más sencillo apareció Spencer Perreault, ingeniero principal de Xbox y el mismo amigo al que Phillips le confió el código. El ingeniero compartió que el código necesario para acceder a TimeSplitters 2 en Homefront: The Revolution es LT+Arriba, LT+Arriba, Arriba, LT+Derecha, RT+Izquierda, RT+B, LT+Y, LT+Y, RT+X, LT+A (en Xbox).

Ya puedes jugar TimeSplitters 2 en Homefront: The Revolution

Aunado a esto, hubo modders y expertos en la materia que se propusieron desentrañar todos los secretos del juego, como Lance McDonald, Sandwave, Fanoto y Coralian, y encontraron más códigos relacionados con el juego, gracias a los cuales es posible disfrutar TimeSplitters 2 en Homefront: The Revolution.

Éstas son excelentes noticias, pues en el caso de los usuarios de PC es la única manera que tienen de jugarlo en esta plataforma, ya que el título nunca debutó allí.

No obstante, no esperes jugar la mejor versión del juego, que, si bien corre de forma nativa en 4K, las gráficas son añejas y lo que es más importante, algunos niveles hacen que el título no responda, tal como informa Kotaku. Aun así, es un easter egg que hizo que la unión de los fans para encontrarlo valiera la pena.

¿Qué opinas de esto? ¿Imaginabas que Homefront: The Revolution escondía una versión completa de TimeSplitters 2? Cuéntanos en los comentarios.

Homefront: The Revolution está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él en esta página y en esta otra encontrarás más sobre la serie TimeSplitters.

