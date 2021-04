Nintendo vuelve a subir video de Switch Online y fans lo hunden en negativos otra vez

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nintendo es una de las compañías que más sabe consentir a sus fans. Sin embargo, hay ciertos proyectos que no han sido muy bien recibidos, como su servicio de suscripción Nintendo Switch Online. Precisamente ésta ha sido una de las propuestas más recientes de la compañía que más han causado controversia y los fans acaban de volver a dejar claro que no les agrada.

El canal de Nintendo en YouTube no deja de subir nuevo contenido que prácticamente siempre es bien recibido por la comunidad de jugadores. Sin embargo, lama la atención que entre sus videos con muy buenas reacciones acaba de aparecer uno que recibió un montón de reacciones negativas.

Nos referimos al inolvidable video de presentación de Nintendo Switch Online, que cuando fue originalmente publicado fue atiborrado de comentarios negativos y millares de no me gusta, sobre todo porque se criticaba a Nintendo por primera vez cobrar para usar funciones en línea de los juegos.

¿Nintendo quiere borrar los no me gusta?

Uno podría pensar que, con las promociones y adiciones que ha tenido en los últimos años, los usuarios tendrían una mejor opinión del servicio, pero al parecer no es así, pues poco más de 75% de las reacciones del nuevo video, casi idéntico al original, son negativas y los comentarios dejan ver un unánime descontento.

Muchos han pensado que con volver a publicar el video Nintendo quiere eliminar la gran cantidad de no me gusta que ha recibido el trailer original. No obstante, debes saber que ésta no es la razón por la que Nintendo volvió a publicar el video, sino que lo hizo porque modificó el trailer anterior.

La compañía añadió clips de Pac-Man 99, uno de los nuevos títulos que el servicio ofrece sin cargo adicional. El juego acaba de debutar, por lo que es normal que la compañía quiera que los usuarios sepan que ya está disponible.

Así pues, aunque así lo crean muchos, Nintendo no hizo esto para diluir la pésima recepción que tuvo Nintendo Switch Online. Algo similar pasó con The Pokémon Company y Pokémon UNITE hace unos meses, ya que la compañía volvió a subir un trailer para corregir un error y no para eliminar las reacciones negativas.

¿Qué opinas al respecto? ¿Te agrada Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.

