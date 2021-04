Pokémon GO: el Team GO Rocket causa error y Niantic ya lo investiga

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si eres jugador de Pokémon GO, seguramente sabes del Team GO Rocket, una organización criminal liderada por Giovanni, también líder del Equipo Rocket. Pues bien, los reclutas constantemente están haciendo fechorías en el juego, pero hoy los problemas han ido más allá, pues están afectando a Niantic.

Los jugadores normalmente tienen que hacer frente al Team GO Rocket por medio de combates en Poképaradas o globos y rescatar a sus Pokémon oscuros. Sin embargo, ahora sus planes afectaron también a los encargados del juego, que tuvieron que inhabilitar algunas funciones del juego.

Usuarios del juego comenzaron a reportar varios errores dentro del juego relacionados con el Team GO Rocket. Algunos indican que interactuar con los globos hacía que se congelara el juego, pero el problema también afectaba a las Poképaradas con reclutas, ya que al girarlas impedía que el enfrentamiento se llevara a cabo.

Si has jugado Pokémon GO en esta semana, seguramente notarás que el Team GO Rocket dejó de aparecer tanto en globos como en Poképaradas. Pues bien, no se trata de un problema de tu dispositivo, sino de Niantic, pues luego de reconocer los contratiempos decidió inhabilitar al Team GO Rocket en el juego.

Debes saber que esta medida es temporal y el Team GO Rocket estará ausente mientras Niantic encuentra una solución a este error. La compañía se disculpó por los inconvenientes y afirmó que actualizaría el estado del problema más adelante, pero hasta las primeras horas del domingo 11 de abril el problema no ha sido solucionado.

Trainers, while we investigate errors associated with Team GO Rocket encounters, they will be temporarily unavailable. We'll update here with more information. We apologize for any inconvenience.