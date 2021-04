¡Por fin! Vuelven a reactivar el crossplay en OUTRIDERS, pero aún hay errores

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Para muchos, OUTRIDERS ha resultado ser una sorpresa muy divertida. Para otros ha sido un festín de errores, los cuales poco a poco han sido solucionados. Como parte de su proceso para arreglarlos, People Can Fly tuvo que deshabilitar el juego cruzado, pero eso ya cambió de nuevo.

Por medio de un anuncio en Twitter, People Can Fly y Square Enix anunciaron que el crossplay vuelve a estar habilitado en OUTRIDERS. Esto quiere decir que los jugadores por fin pueden organizar partidas con sus amigos de otras plataformas.

Te recordamos que el crossplay se deshabilitó por más de una semana después de que Square Enix y People Can Fly comenzaran a arreglar problemas.

“Con el más reciente parche disponible en PC, PlayStation y Xbox, el juego cruzado está activado entre plataformas, ¡Feliz cacería!” anunció People Can Fly en su cuenta de Twitter.

Por si te lo perdiste: ¡Cuidado! Hay un bug de OUTRIDERS que te podría dejar sin armas y equipamiento

With this patch now available on PC, PlayStation and Xbox, Crossplay is now live between these platforms - Happy hunting!