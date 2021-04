Fan de Zelda crea un mod de Ocarina of Time con estilo gráfico de Wind Waker

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nos llega un curioso video realizado por el usuario BigSharkZ que estamos seguros de que le gustará a todos los fanáticos de The Legend of Zelda. Se trata de un mod que da a The Legend of Zelda: Ocarina of Time el estilo gráfico de The Legend of Zelda: Wind Waker.

El video comenzó como una broma de April Fools' pero ahora el plan es lanzarlo en un futuro:

"Si bien no es un juego completo o nuevo, todo lo que se mostró aquí estará algún día disponible en forma de paquete de mods. Sin embargo, esta es una gran cantidad de trabajo para una sola persona, por lo que tomará un tiempo tener una versión adecuada, especialmente cuando tengo otros proyectos en proceso”, dijo el usuario.

Aquí te dejamos el video:

Como puedes ver, el resultado es increíble y nos da una idea de cómo hubiera sido The Legend of Zelda: Ocarina of Time con un estilo diferente. Además, nos encontramos con Malon como un personaje jugable e incluso podemos volar como un Cucco.

Esperemos que se lance este proyecto mientras Nintendo decide compartirnos información oficial sobre los juegos que seguimos esperando, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, y cualquier novedad sobre el 35.° aniversario de la franquicia.

