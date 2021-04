Fortnite: jugador descubre el origen de los extraños ruidos del mapa del Battle Royale

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una nueva temporada de Fortnite: Battle Royale comenzó hace poco y la comunidad está muy contenta con muchas de las cosas que han encontrado en ella. Lo que al final perturbó más que generar emoción fue un extraño ruido que nadie podía explicar. Esto hasta que un valiente jugador se atrevió a descubrir su origen.

En Twitter, HYPEX, reconocido jugador y dataminer de Fortnite: Battle Royale, confesó que descubrió cuál es el origen de los extraños sonidos del Battle Royale. Resulta que este audio que se puede escuchar en cualquier parte del mapa surge de la torre que está al centro del mapa.

Junto a esta información, el jugador hizo una recopilación de todos los sonidos que salen de esta torre. ¿Quieres escucharlos? Te lo dejamos a continuación:

Some weird sounds that can be heard around the map are actually from the main tower and here they are! (Thanks to @isnewpuddy for pointing it out) pic.twitter.com/lWvcJme96G