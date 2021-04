Al parecer, hay planes para que Neopets llegue a Nintendo Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los juegos de navegador han ido perdiendo popularidad y la muerte de Adobe Flash representó un duro golpe para su existencia. Esto ha provocado que sus desarrolladores tengan que encontrar maneras de adaptarse o morir. Como ejemplo tenemos al equipo de Neopets, quienes, según reportes, están pensando en llevar la experiencia a Nintendo Switch.

La información viene de The Washington Post, medio que publicó un reportaje especial sobre el fin de Adobe Flash y el impacto que ha tenido en diferentes productos y desarrolladores. En el texto detallan que, según sus fuentes, el equipo de Neopets está pensando en llevar el juego a la consola híbrida de Nintendo.

La mala noticia es que, hasta ahora, no hay más detalles al respecto. Esto ya que la compañía declinó a dar más información sobre sus planes. Lo último ha emocionado a algunos fans, quienes creen que es una pista de que veremos Neopets en Nintendo Switch tarde o temprano.

