Habrá nuevas figuras de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y serán muy caras

Llega una buena noticia para todos los coleccionistas de The Legend of Zelda, ya que First 4 Figures anunció una nueva serie de figuras sobre los campeones conocidos en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Revali será el primero en producirse.

La compañía es fabricante de figuras coleccionables de alta gama y ya utilizó diferentes licencias del calibre de Metroid, Super Mario Bros. y Sonic the Hedgehog, entre otras.

Y como te mencionamos, el primero de los campeones en producirse es Revali, el guerrero de la región Orni y experto en el manejo del arco. Aquí puedes verlo:

First 4 Figures is happy to announce that The Legend of Zelda™: Breath of the Wild – Revali PVC statue is in development! Hit that SIGN-UP button in the link provided to stay up to date with all our latest The Legend of Zelda™ teasers and F4F news. https://t.co/xoWxzCw2uZ pic.twitter.com/7B3wsemqdX — First 4 Figures (@First4Figures) April 9, 2021

Aunque no existe una fecha de lanzamiento para la figura, First 4 Figures aseguró que la serie de los campeones de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegará muy pronto y que Revali ya se encuentra en etapa final de desarrollo.

Cabe mencionar que First 4 Figures tampoco ha anunciado cuánto costará cada una de sus figuras de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dicho esto, esta compañía se dedica a hacer coleccionables premium que alcanzan precios que, en el mejor de los casos, se acercan a los $200 USD. Así que prepárate a gastar una buena cantidad para tenerlas.

Estaremos pendientes para compartirte esa información.

¿Piensas agregar estas figuras a tu colección? Cuéntanos qué campeón será el elegido.

Sigue pendiente de cualquier noticia relacionada con The Legend of Zelda aquí.

Fuente