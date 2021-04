10 millones de usuarios se unieron al preregistro de PUBG: NEW STATE

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A finales de febrero se anunció PUBG: NEW STATE, una nueva entrega del popular Battle Royale ambientada en el futuro. Tal parece que la comunidad espera con ansias este título, pues ya superó un impresionante récord de jugadores preregistrados.

A través de un comunicado de prensa, Krafton, Inc. reveló que PUBG: NEW STATE llegó a los 10 millones de usuarios preregistrados en la Google Play Store. El sobresaliente récord se alcanzó a tan solo 43 días del anuncio de este nuevo Battle Royale.

Según explica la compañía, usuarios de más de 170 países se registraron, y regiones como el Sudeste Asiático, América, Oriente Medio, Europa y Asia Oriental fueron las que más aportaron con registros.

Por último, los jugadores que se preregistren podrán conseguir una skin exclusiva para un vehículo, así como recibir las últimas noticias del videojuego. Se espera que los registros en la App Store lleguen más adelante, aunque no se reveló una fecha estimada.

PUBG: New state promete revolucionar el battle royale clásico

Los cambios que llegarán a PUBG: NEW STATE no son solamente estéticos y de ambientación, pues Krafton, Inc. y PUBG Studios prometen revolucionar el Battle Royale clásico con nuevas mecánicas y sistemas.

Por ejemplo, sabemos que las armas tendrán un mayor nivel de personalización, lo que permitirá modificar su rendimiento a través de accesorios. Adicionalmente, también se agregarán nuevos aditamentos que podremos utilizar en el campo de batalla, como drones, vehículos inéditos y escudos balísticos.

PUBG: NEW STATE estará disponible para iOS y Android. Si deseas leer las últimas noticias de esta franquicia, puedes hacerlo al dar clic aquí.

