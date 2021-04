Isabelle de Animal Crossing y el DOOM Slayer se unen en un genial cosplay

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Animal Crossing: New Horizons y DOOM Eternal, por cuestiones del destino, debutaron el 20 de marzo de 2020. Gracias a la disparidad que existe entre ambas IP, los usuarios de internet no dudaron en juntarlas con divertidos memes y fanarts. Ahora, una fanática combinó el DOOM Slayer y a la dulce Isabelle en un impresionante cosplay.

Fue la cosplayer Mads quien se dio a la tarea de combinar la brutalidad del DOOM Slayer, protagonista de la serie DOOM, con la ternura de la conejita de Animal Crossing. De esta manera, es posible verla utilizar una enorme armadura acompañada de un par de armas de fuego, mientras que está maquillada como Isabelle.

✨🔪 RIP AND CARE 🔪✨ pic.twitter.com/Tcy26YIyOQ

Como era de esperarse, el cosplay llamó la atención de sus seguidores y de los fanáticos de ambas franquicias. De esta manera, y al momento de escribir estas líneas, la publicación donde se presume el resultado final ya supera los 71,000 likes y los 11,000 retweets.

Si damos un pequeño vistazo por la cuenta de Twitter de Mads, podemos observar el proceso que fue necesario para construir este impresionante cosplay. Así pues, el disfraz fue creado por la fanática en su totalidad, por lo que, sin duda, fue una labor impresionante.

Then and Now. pic.twitter.com/tLQMnvQK4O