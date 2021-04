Fundador de Neuralink, de Elon Musk, dice que podrían construir Jurassic Park si quisieran

Editorial: Televisión / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

¿Recuerdas esa ocasión en la que personas con mucho dinero decidieron crear un parque temático con dinosaurios y que terminó muy mal? Por suerte eso fue solo una película, aunque ahora llegan interesantes declaraciones de uno de los fundadores de la compañía Neuralink, Max Hodak, quien dijo que ellos podrían construir un parque jurásico si quisieran.

Fue en un tweet desde su cuenta personal, donde el ejecutivo habló sobre esta posibilidad de su compañía, aquí lo puedes ver:

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species